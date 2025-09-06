Dia 8 de setembro é celebrado o dia de Nossa Senhora da Natividade, a padroeira do Tocantins. A data caiu em uma segunda-feira (8) e, por ser feriado, afetará alguns serviços e atendimento ao público.\nApós pedido dos fiéis, a santa foi instituída no dia 15 de agosto de 1992, durante a Romaria do Bonfim, com a autorização do papa João Paulo II. Mas a devoção à Nossa Senhora da Natividade vem desde 1735.\nVeja o que abre e fecha durante o feriado:\nServiço público\nO feriado vai abranger todo o estado. Por isso, as públicas estaduais e municipais não terão atendimento nesta segunda-feira. Mas os serviços essenciais, que incluem saúde, segurança e limpeza pública, são mantidos por funcionarem em plantões.\nEm Palmas, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Norte e Sul vão funcionar normalmente. O Centro de Atenção Psicossocial Álcool E Drogas (Caps AD) vão atender apenas pacientes já acolhidos. Os postos de saúde vão fechar, com exceção da UBS Walter Pereira Morato, em Taquaruçu, que funciona em regime de plantão 24 horas, para casos de urgência e emergência.