-VÍDEO: Robô na padaria (1.3364990)\nVocê já imaginou fazer um pedido e um robô te entregar? Pois isso está acontecendo com os clientes de uma padaria em Goiânia. O "robô garçom" chama a atenção de quem frequenta o lugar e também dos que seguem as redes sociais do estabelecimento.\nO ajudante começou a trabalhar na terça-feira (20), e funciona assim: o cliente faz o pedido para um dos atendentes e o robô leva o pedido até a mesa. Por fim, o cliente aperta um botão de “ok”, confirmando a entrega.\nNo vídeo, o robô se move entre as mesas, surpreendendo os clientes, que dão sorrisos e comentam a novidade. Seguidores do perfil da padaria aprovaram a ideia, reagindo com aplausos, corações e comentários na publicação: “gente...que tuuudooooo!!!”, escreveu um deles.\nRobô atendente chama a atenção em Goiânia (Divulgação/Padá Pães e Sabores)