O GPA (Grupo Pão de Açúcar) afirmou nesta terça-feira (10) que fechou acordo com seus principais credores para apresentação de um plano de recuperação extrajudicial.\nDe acordo com fato relevante do varejista, o plano abrange determinadas obrigações de pagamento sem garantia que não constituem obrigações correntes ou operacionais da companhia, no montante total de aproximadamente R$ 4,5 bilhões.\n"Ficam expressamente excluídas obrigações correntes junto a fornecedores, parceiros e clientes, bem como obrigações trabalhistas, que não serão afetadas", afirmou a empresa.\nA decisão foi autorizada de forma unânime pelo conselho de administração da companhia e faz parte de negociações que vinham sendo conduzidas nas últimas semanas com instituições financeiras e detentores de títulos da empresa.\nO acordo foi assinado com credores que concentram aproximadamente 46% dos créditos sujeitos ao plano —cerca de R$ 2,1 bilhões. O percentual supera o mínimo exigido pela legislação para a apresentação desse tipo de reestruturação.