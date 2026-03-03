O anúncio de que o Irã proibiu as exportações de alimentos devido à escalada do conflito no Oriente Médio pode impactar o mercado internacional de pistache e ter reflexos como alta de preços e redução de oferta no Brasil, caso a medida se prolongue.\nO efeito final sobre o comércio exterior dependerá da duração e do alcance do conflito iraniano, segundo especialistas. Se a restrição for curta, o impacto tende a ser pontual e absorvido pelo mercado. Caso se prolongue ou venha acompanhada de problemas logísticos na região, pode haver encarecimento do pistache importado, além de maior disputa entre compradores internacionais.\nPetróleo dispara 9% e ultrapassa US$ 85 após Irã anunciar fechamento do estreito de Hormuz\nPreço do petróleo cai após prisão de Maduro pelo governo dos EUA\nMinistério vê risco de colapso no setor de carne e defende controlar exportação para a China