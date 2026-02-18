A decisão do Banco Central de decretar a liquidação extrajudicial do Banco Pleno (ex-Voiter), que já pertenceu ao conglomerado do Master, investigado por supostas fraudes financeiras, impacta quem tem investimentos ou contas na instituição financeira.\nO Pleno tem uma base estimada de 160 mil clientes com depósitos elegíveis ao pagamento da garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos), que somam R$ 4,9 bilhões.\nA liquidação não é recuperação judicial nem intervenção temporária, mas um encerramento de atividades que coloca o banco em processo de desmontagem. O Pleno deixa de operar normalmente, perde seus administradores e passa a ser conduzido por um liquidante indicado pelo Banco Central, cuja função é vender ativos e pagar credores na ordem prevista em lei.\nEntenda o caso do Banco Master e veja quem são os envolvidos