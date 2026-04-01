A lei que amplia os prazos da licença-paternidade entra em vigor em 2027 e concederá inicialmente mais cinco dias aos homens, a partir do nascimento do filho. Para 2026, o benefício permanece em cinco dias.\nPublicada na edição desta quarta-feira (1°) do Diário Oficial da União, a Lei n° 15.371 prevê aumento gradual do benefício, que alcançará 20 dias de afastamento em 2029, sem prejuízo do emprego ou salário, assim como descrito a seguir:\n10 dias em 2027;\n15 dias em 2028;\n20 dias a partir de 2029.\nOs novos prazos valem também para os casos de adoção ou de guarda judicial para fins de adoção de criança ou de adolescente.\nDispensa e férias\nÉ vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado no período entre o início da licença-paternidade até um mês após o término do benefício.\nAlém disso, a norma autoriza o empregado a usufruir férias no período subsequente ao término da licença, desde que comunique tal necessidade com antecedência de 30 dias da data esperada para o parto ou emissão de termo judicial.