A projeção de crescimento do mercado segurador para 2025 acabou drasticamente reduzida para 1,9%, uma queda de 8,2 pontos percentuais em relação à previsão anterior. A revisão, anunciada nesta terça-feira (4) pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), em coletiva de imprensa, é resultado direto da nova cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre os planos de previdência Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) e dos cortes na subvenção ao Seguro Rural.\nA nova tributação sobre o VGBL, principal produto de previdência privada do país, deve gerar uma queda de 19,4% na captação do produto no próximo ano. O impacto já é sentido: entre janeiro e agosto, as contribuições para a previdência caíram 15,2% em comparação com o mesmo período de 2024.