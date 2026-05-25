A medida provisória do novo Desenrola, programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo federal neste mês para reduzir o endividamento da população, tenta fechar uma lacuna que hoje permite pagar apostas com o Pix crédito, modalidade de pagamento em que é possível fazer uma transferência Pix usando um cartão de crédito ou contraindo um empréstimo pessoal.\nO artigo 16 da medida provisória que criou a nova versão do Desenrola veda "operações de crédito vinculadas diretamente à transferência de recursos para realização de apostas", em uma menção à modalidade pós-paga do Pix, segundo advogados do setor financeiro e de apostas. O texto não cita diretamente o Pix crédito ou o parcelamento no Pix porque essa operação não é regulamentada pelo Banco Central ou pelo governo.\nEm um teste realizado pela Folha de S.Paulo nos aplicativos das dez instituições financeiras com mais clientes no país, até esta sexta-feira (15), Bradesco e Banco do Brasil seguiam oferecendo a modalidade de pagamento a crédito. As outras instituições financeiras, indicadas na tabela abaixo, bloquearam o Pix crédito quando identificaram que o CNPJ de destino pertencia a uma bet.