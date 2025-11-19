Novas regras para o pagamento do PIS/Pasep começam a valer no Tocantins e devem alterar o calendário e a forma de recebimento do benefício a partir de 2026. As mudanças foram anunciadas pelo governo federal.\nO calendário de pagamentos de 2026 deve ser aprovado ainda em dezembro pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).\nO abono salarial é pago anualmente a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e a servidores públicos (Pasep). Tem direito ao benefício quem trabalhou pelo menos 30 dias no ano-base e recebeu, em média, até dois salários mínimos por mês. O valor pode chegar a um salário mínimo.\nCom as mudanças, o limite de renda para receber o abono deixará de ser baseado em dois salários mínimos e passará a ser corrigido pela inflação, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). A alteração deve reduzir, aos poucos, o número de trabalhadores aptos ao benefício.