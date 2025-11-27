O presidente Lula sancionou, nesta quarta-feira (26), a lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), que beneficia contribuintes que recebem até R$ 5 mil mensais. A medida, que já vale para a declaração do próximo ano, também estabelece descontos parciais para quem tem renda de até R$ 7.350. No Tocantins, a mudança impacta diretamente cerca de 101,7 mil pessoas.\nA nova legislação do Imposto de Renda isenta completamente 69.128 trabalhadores tocantinenses que ganham até R$ 5 mil por mês. Outros 32.585 contribuintes, com renda entre R$ 5 mil e R$ 7,35 mil mensais, terão descontos progressivos. Com a mudança, o número total de pessoas que não pagam o tributo no estado salta de 93,8 mil para aproximadamente 162,9 mil.\nEstados Unidos querem inaugurar 'era de ouro' com o Brasil, diz cônsul-geral do país