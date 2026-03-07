As inscrições para o programa Nota Fiscal Goiana, que dá direito a concorrer aos prêmios de março, vão até domingo (8). A adesão deve ser realizada exclusivamente no site oficial do programa. Segundo a Secretaria da Economia, o sorteio está marcado para o dia 26, na sede da pasta, e distribuirá 158 prêmios aos participantes.\nA premiação total soma R$ 200 mil. Entre os valores ofertados estão o prêmio principal de R$ 50 mil. Além disso, serão sorteados três prêmios de R$ 10 mil, quatro de R$ 5 mil, 50 prêmios de R$ 1 mil e outros 100 de R$ 500.\nOs valores são sujeitos à tributação do Imposto de Renda. Nesta 113ª edição, quem se cadastrar até domingo recebe automaticamente um bilhete para concorrer.\nCurso de graça para atendimento na área de turismo e hotelaria abre inscrições com vagas limitadas