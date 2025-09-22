Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) identificou que no Tocantins existe quase oito vezes mais bois que pessoas. De acordo com dados da Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) de 2024, são 11,6 milhões de cabeças de gado em solo tocantinense. Já a população no estado era de 1,51 milhão, conforme o último Censo de 2022.\nO estado ocupa a 9ª posição nacional em quantidade de bois. Araguaçu lidera o ranking estadual com 521 mil cabeças de gado e 8.133 habitantes, o que representa cerca de 64 bois por habitante.\nMunicípios com maior quantitativo bovino:\nAraguaçu - 521.016\nFormoso do Araguaia - 338.000\nAraguaína - 302.000\nPeixe - 298.000\nArraias - 284.000\nParanã - 273.000\nCavalo é resgatado desidratado e com fome após ser abandonado em Paraíso do Tocantins\nHistória e preservação: veja como está o pé de pequi que ganhou praça no meio de avenida em cidade do Tocantins