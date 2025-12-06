A Netflix confirmou, nesta sexta-feira (5), a compra dos estúdios de TV e cinema e a divisão de streaming da Warner Bros Discovery por US$ 82,7 bilhões (R$ 437,86 bilhões).\nO acordo põe um dos ativos mais antigos e valiosos de Hollywood nas mãos da pioneira do streaming, após uma revolução no setor de mídia. Depois de uma série de fusões nos últimos anos, o conglomerado da Warner inclui, além da Discovery, os negócios da HBO, como a plataforma HBO Max.\nA transação consolida o domínio da Netflix sobre a indústria cinematográfica americana, ao adicionar ao portfólio da empresa as franquias Harry Potter e Batman, da Warner, e a programação premium da HBO, com títulos como Friends e Game of Thrones. Segundo anúncio aos acionistas, o negócio visa incluir títulos como esses no catálogo da Netflix.