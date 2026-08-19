O grupo Multi, antiga Multilaser, anunciou ao mercado na terça-feira (18) a estimativa de perda de R$ 20 milhões de valores a receber do grupo Casas Bahia, que entrou em recuperação judicial no domingo (16) e declarou uma dívida de R$ 17,3 bilhões.\nDe acordo com o comunicado, os valores se somariam aos R$ 11 milhões já provisionados anteriormente, e não estariam cobertos por apólices de seguro de crédito. Segundo a Multi, o montante, contudo, seria "pouco expressivo diante da carteira total de recebíveis", e equivalente a apenas 2,29% do saldo líquido de contas a receber, não interferindo na posição patrimonial ou sobre os resultados da companhia de eletrônicos e informática, como smartphones e tablets, que é uma das fornecedoras da varejista.\nApesar disso, a Multi diz acompanhar ativamente a evolução do caso. A Casas Bahia chegou a demitir cerca de 3.000 funcionários e fechar 298 lojas pelo Brasil na semana passada.