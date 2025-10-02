A cerveja sem álcool era, no passado, fonte de desprezo da parte de quem gostava da bebida.\n"Agora, só cerveja sem álcool. Quer dizer, tem 0,5% de álcool. Ou seja, de 0,5 em 0,5 a gente pode chegar a um resultado expressivo", brincou o cartunista Jaguar (1932-2025) sobre seus hábitos etílicos depois de ter sido detectado um tumor em seu no fígado.\nSeu colega de Pasquim, Paulo Francis, dizia que o único objetivo possível em beber era ficar bêbado: "Beber socialmente é coisa de pequeno burguês", disse.\nA opinião é impopular hoje. O tamanho do mercado das chamadas cervejas zero está em expansão no Brasil. Dados do Ministério da Agricultura e Pecuária mostram que, no ano passado, o consumo desse tipo de bebida cresceu cerca de 600%. Houve também aumento no volume das "balanceadas", chamadas assim por terem menos álcool, menos caloria e nenhum glúten.