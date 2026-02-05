As famílias que constam no Cadastro Habitacional Municipal de Palmas e foram consideradas aptas para o processo de seleção dos Residenciais Parque dos Ipês I, II e III devem ficar atentas aos prazos. Ao todo, são ofertados 496 apartamentos por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Prazo para recorrer de lista para moradias em Palmas termina nesta quarta-feira (4)\nSegundo portaria publicada no Diário Oficial do Município do dia 29 de janeiro de 2026, 14.905 pessoas com dados atualizados nos últimos dois anos poderão seguir nas próximas etapas do processo seletivo.\nConforme a prefeitura, as novas moradias estão localizadas no setor Santa Fé, na região sul da capital. A consulta pode ser feita pelo nome completo ou CPF do beneficiário. Acesse aqui a lista\n• Residencial Parque dos Ipês I: 192 apartamentos;