O ministro das Cidades, Jader Filho, previu orçamento recorde para a execução do Minha Casa Minha Vida no ano eleitoral de 2026, quando o presidente Lula (PT) deve disputar a reeleição. O Ministério conta hoje com R$ 17 bilhões disponíveis, segundo Jader.\nDurante café da manhã com jornalistas nesta segunda-feira (8), o ministro descreveu como "muito confortável" o orçamento para o Minha Casa Minha Vida em 2026. O desempenho do programa aponta "tranquilamente" para a meta de 3 milhões de unidades até o fim do próximo ano, acrescentou.\n"O orçamento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) do Minha Casa Minha Vida é de R$ 144,5 bilhões. É o maior orçamento da história", apontou. Esse montante é o reservado pelo fundo para o triênio entre 2026 e 2028.\n"Não vai faltar recurso. Essa é a mensagem que a gente tem que passar para vocês", resumiu. "As pessoas podem fazer o processo de contratação, as empresas podem acreditar no programa que não vai ter nenhum tipo de soluço como aconteceu em alguns momentos no passado", continuou.