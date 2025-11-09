Em parecer enviado neste sábado (8) à 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, o Ministério Público do estado recomenda a intimação da União e da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para que se manifestem sobre uma intervenção econômica na Oi.\nDentro dessas medidas de intervenção, o órgão cita um eventual aporte de capital público emergencial, se necessário, para garantir a continuidade das atividades da empresa de telecomunicações. O parecer não é vinculante, ou seja, uma opinião que não obriga quem o recebe a seguir a recomendação.\n"[O MP] recomenda a intimação da União Federal e da Anatel, para que se manifestem sobre a possibilidade de adoção de medidas excepcionais de intervenção econômica, com vistas à garantia da continuidade das atividades da Oi S.A., inclusive mediante aporte de capital público emergencial, caso necessário", diz o parecer.