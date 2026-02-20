O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU (Tribunal de Contas da União) Lucas Rocha Furtado pediu nesta sexta-feira (20) que a corte reverta o sigilo total imposto no processo que apura a atuação do Banco Central na liquidação do Banco Master.\nEm requerimento enviado ao presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo Filho, o subprocurador também solicitou que o BC seja autorizado a acessar o processo sem restrições e sem necessidade de autorização prévia do relator do caso, Jhonatan de Jesus.\nA restrição aos arquivos, segundo o subprocurador, deve se aplicar apenas aos documentos com informações efetivamente protegidas por sigilo legal. Ele afirmou que essa medida deve ser adotada para evitar "prejuízos irreparáveis ao interesse público" e em respeito "ao princípio da unidade da Administração Pública e à necessidade de colaboração entre os órgãos".