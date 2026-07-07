Estrutura de apoio utilizada durante estudos e pesquisas do Projeto Monte do Carmo, em área de potencial mineral no Tocantins (Reprodução/Site da Hochschild)\nEmpresas interessadas em fornecer produtos e serviços para o Projeto Monte do Carmo, empreendimento de exploração de ouro desenvolvido pela mineradora Hochschild Mining Brasil, já podem se cadastrar em uma plataforma digital disponibilizada pela empresa.\nSegundo a mineradora, a plataforma reunirá a documentação dos fornecedores e concentrará os processos de futuras contratações, com o objetivo de dar mais transparência e agilidade à seleção. O cadastro é destinado a empresas que desejam participar da cadeia de fornecimento do empreendimento.\nPara se cadastrar, acesse aqui.\nA abertura do cadastro ocorre enquanto o projeto está na fase de engenharia detalhada, etapa que antecede uma eventual implantação da mina. Projeto ainda depende de licenciamento ambiental para sair do papel.