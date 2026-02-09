Estrutura de apoio utilizada durante estudos e pesquisas do Projeto Monte do Carmo, em área de potencial mineral no Tocantins (Reprodução/Site da Hochschild)\nO município de Monte do Carmo, na região central do Tocantins, voltou ao centro das atenções do setor mineral com o avanço do Projeto Monte do Carmo, conduzido pela empresa Hochschild Mining. Estudos técnicos indicam um potencial bilionário de exploração de ouro, cenário que reposiciona a cidade no mapa da mineração brasileira e amplia as expectativas de investimento, geração de empregos e arrecadação.\nSegundo informações oficiais da empresa, o projeto concentra depósitos de ouro em uma área estratégica do estado e integra o portfólio de projetos avançados da Hochschild. A companhia, com atuação internacional, mantém foco em pesquisas geológicas detalhadas, testes metalúrgicos e análises de viabilidade econômica antes de qualquer etapa de implantação operacional.