A possível redução na carga horária semanal no Brasil deve gerar impactos na indústria alimentícia, com aumento do preço dos produtos. A avaliação é da Abia (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos), que prevê alta de custos de R$ 23 bilhões caso a jornada passe de 44 para 40 horas semanais.\n"Esses R$ 23 bilhões provavelmente serão repassados para o preço do produto", diz João Dornellas, presidente-executivo da Abia, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (5) para divulgar o balanço do setor em 2025. "A gente reconhece que é legítimo buscar uma melhor qualidade de vida, mas não deve ser uma coisa descasada do crescimento econômico. Esperamos que esse exercício seja feito sem nenhuma afobação, que haja muita discussão e respeito às especificidades dos setores."\nOs cálculos do impacto econômico, segundo Dornellas, foram feitos considerando o total de horas trabalhadas por ano, o salário médio pago pelo setor e o número de horas trabalhadas a menos, pagando o mesmo salário. "A decisão de reduzir a jornada de trabalho em outros países foi tomada com tempo, alguns demoraram uma década, outros países levaram 15 anos", disse.