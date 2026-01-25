A Caixa realizou na noite de sábado (24) o sorteio do concurso 2964 da Mega-Sena. Os números sorteados foram 03-09-15-17-30-60.\nO prêmio estimado é de R$ 63 milhões.\nA Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.\nComo faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena?\nVocê precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 20h do dia do sorteio.\nQuanto custa apostar na Mega-Sena?\nDepende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 6, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 42.