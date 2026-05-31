Uma aposta de Palmas ganhou R$ 33.161,69 no sorteio do concurso 3013 da Mega-Sena. A aposta foi feita pela Loteria online da Caixa. Os números foram sorteados neste sábado (30). Ninguém acertou os seis números e o prêmio acumulou.\nVeja os números sorteados: 02 - 14 - 21 - 22 - 34 - 44\nApostadores de Araguaína, Cachoeirinha, Gurupi, Itacaja, Palmas, Paraíso do Tocantins e Talismã acertaram quatro números e ganharam o prêmio de R$ 861,70.\nO próximo sorteio está previsto para a próxima terça-feira (2).\nGoverno autoriza concurso para analista de controle interno com 30 vagas no Tocantins\nInvestigação em SP aponta que Santa Casa usou 60% de verba do SUS para fins alheios a convênios\nMega-Sena\nA aposta simples com seis dezenas custa R$ 6. Os bilhetes podem ser emitidos em qualquer lotérica do país ou pela internet, até as 20h, no site da Caixa Econômica Federal.