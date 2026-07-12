Apostas de Palmas e Gurupi que acertaram cinco dezenas ganharam, cada uma, R$ 42.373,42 na Mega-Sena. Os números sorteados foram: 06 - 11 - 25 - 45 - 48 - 58.\nNinguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. O próximo sorteio será realizado na terça-feira (14). No Tocantins, outros apostadores acertaram quatro dezenas e levaram R$ 960.\nMeteorito de 20 mil toneladas criou uma das maiores crateras do Brasil no Tocantins há 300 milhões de anos\nMãe de Lucas Lucco cita tristeza ao mostrar cantor raspando o cabelo dela por causa da alopecia: 'Um dia de cada vez'\nAs apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, até as 20h (horário de Brasília), no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.\nPela internet, é necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.