Duas apostas do Tocantins acertaram cinco números e levaram a quina da Mega-Sena no concurso 3009, realizado na noite deste sábado (16). Segundo a Caixa Econômica Federal, todas as apostas foram realizadas na modalidade simples e levaram R$ 19.052,37 cada.\nOs números sorteados foram: 04 - 06 - 08 - 18 - 21 - 30\nNenhuma aposta acertou as seis dezenas e o próximo concurso - especial de 30 anos da loteria — pagará prêmio estimado em R$ 300 milhões, que não acumula.\nVistoria em hospital de Natividade identifica realização de cirurgias sem gerador de energia\nCidades vencedoras\nAraguaína: aposta simples realizada em canal eletrônico. Levou R$ 19.052,37;\nPalmas: aposta simples realizada em canal eletrônico. Levou R$ 19.052,37.\nComo apostar na Mega-Sena\nA Mega-Sena realiza três sorteios por semana: às terças, quintas e aos sábados a partir das 21h.