Em Palmas, uma pessoa ganhou R$59.070,09 ao acertar cinco números na Mega-Sena. Ninguém acertou os seis números e o prêmio acumulou. O próximo sorteio será realizado nesta terça-feira (3).\nO sorteio do concurso 2967 foi realizado na noite deste sábado (31). Os números foram: 01 - 06 - 38 - 47 - 56 - 60\nNo Tocantins, apostadores que acertaram quatro números ganharam prêmios no valor de R$1.039,98. As apostas foram das seguintes cidades:\nAraguaína\nColinas do Tocantins\nFátima\nGuaraí\nGurupi\nPalmas\nParaíso do Tocantins\nPorto Nacional\nSanta Fé do Araguaia\nSão Valério da Natividade\nSilvanópolis\nTocantinópolis\nComo apostar na Mega-Sena\nAs apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.