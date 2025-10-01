Um apostador de Palmas faturou R$ 32.378,25 na Mega-Sena ao acertar cinco números no concurso 2.921. O prêmio principal acumulou em R$ R$ 7,5 milhões.\nVeja os números sorteados: 09 - 12 -14 - 16 - 26 - 36.\nO sorteio foi realizado na noite de terça-feira (30), em São Paulo. No Tocantins, 21 apostas foram premiadas ao acertar quatro números e cada uma levou R$ 762,43.\nO próximo sorteio será na quinta-feira (2).\nVagas de estágio estão abertas em sete cidades do Tocantins com bolsas de até R$ 1,1 mil\nKarol Digital é acusada de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro e organização criminosa\nPara apostar na Mega-Sena\nAs apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.