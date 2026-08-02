Uma aposta feita em Goiás, em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, acertou cinco números no sorteio da Mega-Sena, realizado neste domingo (2). A aposta, na modalidade simples, registrada na Lotérica São Jorge vai levar R$ 45.932,28.\nConfira os números sorteados: 14 - 16 - 21 - 39 - 53 - 58\nAo todo, no Brasil, 86 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 45.932,28. Outras 6.332 apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 1.028,31 cada. O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (4), com prêmio estimado em R$ 135 milhões.\nComo receber o prêmio\nDe acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), os prêmios superiores a R$ 2 mil só podem ser recebidos em suas agências bancárias, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.