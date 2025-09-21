Uma aposta simples feita em Fátima, região central do estado, acertou os cinco números sorteados no concurso 2917 da Mega-Sena e faturou R$ 49.174,73.\nConfira os números sorteados: 57 - 19 - 46 - 41 - 38 -06.\nO sorteio foi realizado na noite deste sábado (20), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas e o prêmio previsto para o próximo sorteio, na terça-feira (23), é de R$ 48 milhões.\nGovernador em exercício nomeia novo procurador-geral do Tocantins\nHistória e preservação: veja como está o pé de pequi que ganhou praça no meio de avenida em cidade do Tocantins\nPara apostar na Mega-Sena\nAs apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.