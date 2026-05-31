Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado (30) no concurso 3013 da Mega-Sena. Os números sorteados foram 02-14-21-22-34-44.\nDe acordo com informações da Caixa, 46 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 33.161,69 cada. Houve 2.918 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 861,70.\nO próximo concurso será realizado na terça-feira (2), com prêmio estimado de R$ 16 milhões.\nMega-Sena 30 anos: grupo usa IA em bolão de R$ 232 mil para tentar prêmio de R$ 300 milhões\nMega-Sena: sorteio especial de 30 anos altera cronograma e prêmio chega a R$ 300 milhões\nMega-Sena: duas apostas do Tocantins acertam a quina e levam prêmios\nComo faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena?\nVocê precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 20h do dia do sorteio.