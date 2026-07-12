Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado (11) no concurso 3030 da Mega-Sena. Os números sorteados foram 06-11-25-45-48-58.\nDe acordo com informações da Caixa, 41 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 42.373,42 cada. Houve 2.983 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 960,00.\nO próximo concurso será realizado na terça-feira, com prêmio estimado de R$ 25 milhões.\nComo faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena?\nVocê precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 20h do dia do sorteio.\nAposta de Sítio Novo do Tocantins acerta 15 dezenas da Lotofácil e leva prêmio de R$ 1,8 milhão\nMega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 38 milhões; confira as dezenas