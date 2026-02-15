Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2973 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (14). Com isso, o prêmio principal para o concurso 2974, na próxima quinta-feira (19), é estimado em R$ 72 milhões.\nOs números sorteados neste sábado no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 16 - 24 - 27 - 31 - 45 - 46.\nSegundo a Caixa Econômica Federal, 63 apostas acertaram cinco dezenas, o que dará direito a R$ 43.862,01 para cada uma delas. Outras 4.259 apostas tinham o acerto de quatro dezenas. Nesse caso, o prêmio é de R$ 1.069,47.\nCarnaval 2026 muda horários em Palmas; veja o que abre e fecha na capital\nEntenda quando uma dívida pode levar à suspensão da CNH, segundo o STF\nAdesão a programa de regularização de bens termina na próxima quinta-feira\nA aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.