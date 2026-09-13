A Caixa Econômica Federal sorteou na manhã desta domingo (13) o concurso 3057 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 84.385.864,02. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 95 milhões no sorteio de terça (15).\nOs números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 02 - 04 - 16 - 21 - 48 - 53.\nHouve 86 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ R$ 31.872,72. Outras 5.234 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ R$ 863,24.\nA aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6. Aos domingos, as apostas só podem ser feitas até as 22h do sábado anterior. Mas para os bolões digitais, as apostas se encerram às 10h45 do domingo —o sorteio ocorre a partir das 11h.\nPara os sorteios às terças e quintas-feiras, a aposta pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.