A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (16) o concurso 3009 da Mega-Sena, que tinha o prêmio principal de R$ 64.923.940,63.\nOs números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 04 - 06 - 08 - 18 - 21 - 30.\nO próximo sorteio será apenas no domingo (24), em comemoração aos 30 anos da Mega-Sena. Por isso, o prêmio especial será de R$ 300 milhões, segundo a Caixa.\nA partir deste domingo (17) todas as apostas na modalidade da Mega-Sena passarão a ser exclusivas para a Mega 30 anos.\nMega-Sena acumula, e prêmio vai a R$ 8 milhões; confira as dezenas\nMega-Sena: grupo que fez bolão de mais de R$ 200 mil em Itumbiara usou IA para tentar prêmio de R$ 115 milhões\nMega-Sena: bolão de R$ 200 mil não acerta nenhum número e fica sem prêmio: 'Continuaremos tentando'\nAssim, não haverá sorteios na próxima terça (19) e quinta (21), como ocorre normalmente.