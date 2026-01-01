Nesta Mega da Virada, seis apostas dividirão mais de R$ 1 bilhão, o maior prêmio da história das Loterias Caixa. O valor total é de R$ 1.091.357.286,52. Cada uma delas, portanto, levará R$ 181.892.881,09.\nEntre as vencedoras, houve dois bolões e quatro apostas simples (de apenas R$ 6 cada uma).\nTrês dos ganhadores compram os bilhetes em lotéricas, em Franco da Rocha (SP), João Pessoa (PB) e Ponta Porã (MS). Os outros três jogaram pela internet —o local de moradia desses não foi divulgado pela Caixa.\nNos bolões, o de Ponta Porã foi realizado com 10 cotas; em Franco da Rocha, com 18.\nA Mega da Virada nunca teve uma única aposta vencedora desde o seu lançamento, em 2009.\nPara os 3.921 jogos que acertaram a quina (cinco números), a bolada em dinheiro é de R$ 11.931,42 para cada um. A quadra ou terceira faixa, que premia quem acerta quatro números, vai pagar R$ 216,76 para cada um dos 308.315 ganhadores.