O prêmio de R$ 1 bilhão estimado para a Mega Sena da Virada de 2025 é o maior desde o lançamento da aposta, em 2009. O sorteio ocorre anualmente no dia 31 de dezembro. Ninguém jamais levou a bolada sozinho, mas em três ocasiões o prêmio foi dividido entre apenas duas pessoas.\nIsso ocorreu nos anos de 2009, 2020 e 2021, quando a Mega da Virada pagou, em números corrigidos pela inflação, R$ 351 milhões, R$ 429,7 milhões e R$ 452,6 milhões, respectivamente.\nO maior número de ganhadores veio em 2018, quando 52 duas pessoas dividiram o equivalente hoje a R$ 435,4 milhões. Não há uma garantia de que o valor aumenta todo ano, e há casos em que o prêmio de um exercício foi menor do que o anterior.\nEm valores nominais, sem correção pela inflação, por exemplo, os R$ 220,9 milhões pagos na Mega da Virada em 2016 foram menores do que os R$ 246,5 milhões repassados em 2015 .