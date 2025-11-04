Matopiba é uma das principais potências agrícolas do país (Wilson Rodrigues/Governo do Tocantins)\nA região do Matopiba, que engloba Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia, deve colher uma safra recorde de milho, superior a 9 milhões de toneladas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), no 7º Levantamento da Safra de Grãos 2024/25. O resultado consolida a área como uma das principais potências agrícolas do país. No entanto, o crescimento da produção não tem sido acompanhado pela adesão ao seguro rural, acendendo um alerta sobre a vulnerabilidade dos produtores.\nO aumento da produção no Matopiba teve impulsionamento pela expansão de 6% na área plantada, que chegou a 2,2 milhões de hectares. Mesmo com o bom desempenho, especialistas alertam para os riscos. Conforme Renato Magalhães, diretor do Sindicato das Seguradoras da Bahia, Sergipe e Tocantins (SindSeg BA/SE/TO), o crescimento da produção precisa vir acompanhado de proteção.