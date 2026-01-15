Levantamento do Procon ajuda famílias a comparar preços e economizar na compra de materiais escolares em Palmas (Rovena Rosa/Agência Brasil)\nOs preços de materiais escolares básicos em papelarias de Palmas apresentam variação de até 348%. A disparidade atinge itens como cadernos, mochilas, canetas e lápis de cor. Segundo um levantamento feito por fiscais do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) no Tocantins, os produtos com maior procura e volume possuem as maiores diferenças de valores. A pesquisa antecipada garante economia significativa para as famílias.\nVeja reportagem no Bom Dia Tocantins: Pesquisar antes de comprar o material escolar garante mais economia no orçamento\nO órgão realizou a pesquisa no início desta semana com o objetivo de informar os consumidores e incentivar a comparação de preços. A iniciativa promove maior transparência no comércio local. O estudo completo está disponível no portal oficial do governo. O material serve como referência para pais, responsáveis e estudantes no planejamento das compras com segurança.