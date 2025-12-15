Mais de 370 mil famílias tocantinenses viviam em situação de pobreza em 2024, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento ainda aponta que essas famílias se sustentam com no máximo R$ 694 por mês.\nEmbora o número atual seja alto, a quantidade de famílias vivendo na pobreza vem diminuindo desde o início do ano passado, com uma redução de 23,9% em relação a 2023. De acordo com o órgão, eram:\n442 mil pessoas em 2023;\n372 mil pessoas em 2024.\nMas a situação de outras milhares de tocantinenses era ainda pior. As pessoas em extrema pobreza precisaram viver com R$ 218 a cada 30 dias.\nA proporção de pessoas em situação de extrema pobreza caiu de 4,2% em 2023 para 3,8% em 2024, ou seja, houve uma redução de 6 mil pessoas extremamente pobres. Porém, 60 mil tocantinenses ainda vivem nessa condição.