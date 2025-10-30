No Tocantins, mais de 19 mil beneficiários do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev) devem fazer a prova de vida em 2025 para continuar recebendo o benefício. O prazo para a comprovação começa no dia 3 de novembro e vai até o dia 31 de dezembro deste ano.\nA prova de vida é feita para comprovar a existência física do beneficiário e pode ser feita sem sair de casa por meio do aplicativo Meu RPPS no celular. (Confira abaixo)\nApós o envio das informações, o Igeprev analisará os dados em até cinco dias úteis e o próprio aplicativo informará se a prova de vida foi validada. Confira como fazer a prova de vida pelo celular:\nBaixe o aplicativo Meu RPPS na loja do seu celular;\nEntre em sua conta ou crie uma nova com o CPF;\nProcure o botão no menu principal, clique na opção Prova de vida ou Recadastramento prova de vida;