O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devolveu quase R$ 13 milhões a aposentados e pensionistas do Tocantins que tiveram descontos indevidos nos benefícios. Em todo o estado, 17.575 mil pessoas aderiram ao acordo proposto pelo governo do federal.\nO prazo para contestação de descontos indevidos vai até 14 de novembro de 2025. A adesão ao acordo continuará disponível após essa data. O valor é pago com correção pela inflação.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Mais de 17 mil tocantinenses aderem ao acordo para rever descontos do INSS\nSegundo a advogada Dinalva Costa, o acordo permite que aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos peçam a devolução de forma administrativa, direto pelo meu INSS. Mas é preciso ficar atento ao prazo. A contestação pode ser feita até novembro.