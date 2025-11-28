Mais de 100 mil famílias tocantinenses têm direito de receber descontos na conta de energia elétrica por meio do programa Tarifa Social, mas ainda não estão cadastradas no benefício. A inclusão de novos beneficiários acontece de forma automática, a partir do cruzamento de dados do Cadastro Único (CadÚnico) com a base de clientes da Energisa, concessionária de energia no estado. Atualmente, 151.563 famílias tocantinenses já são contempladas pelo programa.\nSegundo a coordenadora comercial da Energisa Tocantins, Andréa Albernaz, o processo automático facilita o acesso ao programa.\nQuando o titular da unidade consumidora é o mesmo do NIS, a inclusão na Tarifa Social acontece automaticamente. É uma forma de garantir que o programa alcance as famílias que atendem os critérios”, explicou por meio da assessoria da distribuidora.