Entre os candidatos à Presidência, cinco são a favor da implementação da reforma tributária a partir de janeiro, embora a maioria fale em ajustes que poderiam ser feitos nos próximos anos. Apenas um cogita adiar a substituição de tributos federais marcada para o início de 2027, o que depende de alteração na Constituição.\nÉ o que aponta levantamento feito pela empresa de tecnologia tributária Roit com base em programa de governo e discursos dos postulantes ao cargo.\nEntre os candidatos a governador, 30 já se manifestaram sobre o tema, sendo que 21 defendem a implementação da reforma, com ou sem ajustes. Esse é o caso dos dois primeiros colocados na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes (SP).\nCaberá aos eleitos em 2026 conduzir a implantação do novo sistema nos próximos quatro anos. No âmbito federal, a mudança nos tributos ocorre em 1º de janeiro. Nos estados e municípios, a transição começa de fato em 2029, mas o comitê que reúne seus representantes já trabalha na criação do novo sistema.