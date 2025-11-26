Contribuintes com renda de até R$ 5 mil por mês ficarão isentos do Imposto de Renda a partir de janeiro de 2026, conforme projeto de lei a ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (26). A medida, uma das maiores bandeiras de campanha do petista, também garante desconto menor do IR para salários acima de R$ 5 mil e abaixo de R$ 7.350.\nCálculos do Ministério da Fazenda são de que cerca de 15 milhões de brasileiros devem deixar de pagar imposto com a nova regra. Para compensar a isenção, haverá cobrança maior para os chamados super-ricos, grupo de 140 mil contribuintes com ganhos acima de R$ 600 mil por ano, o que dá R$ 50 mil por mês.\nEstados Unidos querem inaugurar 'era de ouro' com o Brasil, diz cônsul-geral do país\nFazendeiros são multados em mais de R$ 2 milhões após PM Ambiental identificar desmatamento e garimpo ilegal