O presidente Lula (PT) sancionou nesta sexta-feira (19) a lei que aumenta o piso salarial dos professores da educação básica pública em 5,4%, passando de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63, acima da inflação.\nO reajuste ficou acima da inflação no período, de 3,9%. Segundo um estudo da Consultoria de Orçamentos do Senado, o custo do aumento do piso irá recair principalmente sobre os estados e municípios. O impacto estimado nas contas públicas para o ano de 2026 é de até R$ 6,4 bilhões.\nSegundo o governo Lula, a medida tem como objetivo fortalecer a política de valorização dos profissionais da educação.\nPedido recente de aposentadoria terá prioridade em fila de análise do INSS\nINSS altera atendimento do 135 nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo\nGoverno Lula anuncia que bancos terão de bloquear recursos de bets ilegais