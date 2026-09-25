O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anuncia nesta sexta-feira (25) a proibição do funcionamento das empresas de apostas eletrônicas, conhecidas como bets, no país. A determinação ocorre a dias do primeiro turno das eleições presidenciais, após semanas de discussão no governo.\nSegundo aliados, o anúncio será feito em São Paulo. Depois, Lula participará de jantar com empresários.\nAinda de acordo com integrantes do governo, após o período de restrições eleitorais, também devem ser anunciadas medidas de amparo aos clubes de futebol, como um possível aumento na concessão de crédito ou renegociação de dívidas.\nOs times são um dos principais setores a pressionar pela permanência das bets, sob o argumento do impacto da perda do patrocínio dessas empresas.\nAs apostas online foram autorizadas na gestão Michel Temer (2016-2018) mas foram regulamentadas no governo Lula no fim de 2023, após passarem o mandato de Jair Bolsonaro (2019-2022) sem regras. O mercado regulado, com permissão de atuação para 85 empresas mediante o pagamento de uma outorga de R$ 30 milhões, começou em 2025, após um período de transição.