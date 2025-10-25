O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrará na sua primeira reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a expectativa de conseguir convencer o americano a pausar o tarifaço aplicado contra o Brasil enquanto os dois países negociam os termos de um acordo bilateral.\nAo longo da última semana, negociadores brasileiros mantiveram conversas informais com responsáveis por questões comerciais dos EUA, em que os americanos apontaram as suas prioridades nas negociações: conseguir acesso ao mercado de etanol no Brasil e discutir a regulamentação de big techs, incluindo moderação de conteúdo.\nOs americanos afirmaram que a regulação das plataformas digitais está ligada a questões de liberdade de expressão. Já o etanol é uma queixa antiga dos americanos. A reclamação é que o etanol americano, feito de milho, enfrenta uma sobretaxa de 18% para entrar no Brasil, enquanto a barreira nos EUA era de apenas 2,5%.