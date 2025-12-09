O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (9) que, em seu último telefonema com Donald Trump, teria pedido apoio do americano para prender "o maior devedor do país" que hoje reside em Miami, em uma possível referência ao empresário Ricardo Magro.\nO advogado é dono da Refit, ex-refinaria de Manguinhos, alvo de uma das maiores operações de combate à sonegação já realizadas contra uma única empresa no setor, mora nos Estados Unidos, acusado de sonegar impostos no Brasil.\n"Eu liguei para o presidente Trump dizendo para ele, se ele quiser enfrentar o crime organizado, nós estamos à disposição. E mandei para ele no mesmo dia a proposta do que nós queremos fazer. Disse para ele, inclusive, que um grande chefe, que é o maior devedor deste país, que é portador de combustível fóssil. Então, se quiser ajudar, vamos ajudar prendendo logo esse, porque a Receita Federal pegou cinco navios dele aqui", disse Lula.