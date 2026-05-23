O presidente Lula (PT) defendeu nesta sexta-feira (22) criar um fundo social com dinheiro da exploração de terras raras no Brasil, nos moldes do que é feito com recursos do petróleo em áreas do pré-sal criado por lei sancionada pelo petista em 2010.\n"Se a gente vai explorar as terras raras... o que é que salvou a gente? Quando a gente criou o fundo social com o dinheiro da Petrobras, na época que descobriu o pré-sal. A gente tem que criar o fundo, porque isso é propriedade do povo. Se a gente vai ganhar dinheiro com isso, um fundo tem que ser criado para garantir que o povo brasileiro, o mais humilde, o que mora no mais longínquo lugar, possa participar disso", disse.\nAs declarações foram dadas em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, vinculada ao governo federal.\nAs terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos de difícil extração e refino, sendo alguns matéria-prima para a fabricação de ímãs essenciais para tecnologias relacionadas à transição energética e à defesa. Os insumos têm atraído um interesse crescente dos Estados Unidos e da China.